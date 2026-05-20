"Имишли" продлил контракт с 21-летним защитником

Футбольный клуб "Имишли" продлил контракт с игроком команды Тунджаем Юсифли. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 21-летним фланговым защитником подписано новое соглашение сроком по схеме "2+1". Отметим, что Тунджай Юсифли перешел в "Имишли" летом прошлого года.