В Бухаре связка шаров взорвалась возле кафе с туристами

В узбекском городе Бухара произошел инцидент с взрывом связки воздушных шаров вблизи кафе, где в тот момент находились туристы.

Как сообщает Day.Az, "огненное шоу" устроил 19-летний молодой человек. По предварительным данным, он, стремясь сэкономить, заправил воздушные шары не гелием, а природным газом - метаном.

Идя по улице он задел электрические провода, после чего произошел взрыв. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.