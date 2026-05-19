В Бухаре связка шаров взорвалась возле кафе с туристами - ВИДЕО
В узбекском городе Бухара произошел инцидент с взрывом связки воздушных шаров вблизи кафе, где в тот момент находились туристы.
Как сообщает Day.Az, "огненное шоу" устроил 19-летний молодой человек. По предварительным данным, он, стремясь сэкономить, заправил воздушные шары не гелием, а природным газом - метаном.
Идя по улице он задел электрические провода, после чего произошел взрыв. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.
