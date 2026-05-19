https://news.day.az/world/1835566.html Подсчитаны расходы США на войну с Ираном США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Авторы платформы взяли в расчет расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты.
Подсчитаны расходы США на войну с Ираном
США потратили более $85 млрд за 79 дней войны с Ираном. Об этом сообщил портал Iran War Cost Tracker, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авторы платформы взяли в расчет расходы на содержание персонала американских кораблей, переброшенных на Ближний Восток, и другие сопутствующие траты. Выяснилось, что показатель втрое превышает сумму в $29 млрд, которую называл исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона США Джулс Херст.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре