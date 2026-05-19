Автомобильные заводы Германии загрузят оборонными заказами

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку на оборонные заказы. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, недавно Франция заказала 7 тыс. грузовиков Zetros и заключила партнерское соглашение с германским производителем беспилотников Quantum Systems. Бундесвер (ВС ФРГ) уже заказал у Daimler Trucks (доля Mercedes составляет 30%) сотни грузовых автомобилей Arocs 6x6 для нужд логистики; аналогичный заказ сделала и Литва. Сам Mercedes-Benz также планирует целенаправленное расширение в военном секторе, указывает газета.

Речь идет, как и в случае с грузовым подразделением, о крупных контрактах. Особый интерес представляют внедорожники Mercedes G-Класса (в Бундесвере они носят название Wolf). В линейке Daimler Trucks ставки делаются на вездеход Unimog, фургон Sprinter и тяжелые грузовики. Компанию привлекают перспективы крупносерийного производства - зачастую по несколько тысяч штук, отмечает газета.

Совместно с компанией Quantum Systems, как подчеркивает Bild, "Mercedes работает над интеграцией грузовых автомобилей с роями беспилотников". "Принципиальная позиция Mercedes-Benz заключается в разработке и производстве гражданских автомобилей. При этом наша деятельность в сфере безопасности и обороны является стратегическим направлением развития, которое мы продолжим активно формировать совместно с нашими партнерами", - заявил Bild представитель Mercedes.

Однако общая стратегия остается неизменной: Mercedes определенно не планирует становиться оборонным концерном. На собственных заводах компании не производятся ни танки, ни артиллерийские орудия, ни боеприпасы, утверждает Bild. Оснащение автомобилей военным оборудованием и вооружением происходит на мощностях партнеров, констатирует газета. Однако данная тенденция касается не только Mercedes: оборонные концерны в настоящее время активно ищут контакты с переживающей кризис автомобильной промышленностью ФРГ.

Так, израильский концерн Rafael ищет заводы в Германии для производства систем противоракетной обороны и сборки своего лазерного оружия. Производитель танков KNDS ведет переговоры о покупке или частичном использовании завода Mercedes в Людвигсфельде под Берлином. Завод Volkswagen в Оснабрюке (который планируют закрыть в 2027 году) также находится на верхних строчках в списке KNDS для организации производства бронетранспортеров Boxer. Автоконцерн BMW ведет переговоры о внедрении технологий автономного вождения в военной сфере, резюмирует газета.