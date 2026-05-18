Президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе стран региона.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.



"Эмир Катара аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии бин Салман и президент ОАЭ аль-Нахайян обратились ко мне с просьбой отложить запланированное на завтра военное нападение на Иран, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет достигнуто соглашение, которое будет вполне приемлемо для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. Это соглашение будет включать, что очень важно, НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ ИРАНА!

Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я проинструктировал военного министра Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэниела Кейна и военных Соединенных Штатов о том, что мы не будем наносить запланированный на завтра удар по Ирану, но дополнительно проинструктировал их быть готовыми начать полномасштабное наступление на Иран в любой момент, в том случае, если приемлемая сделка не будет достигнута", - написал он.