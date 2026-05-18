Трамп заявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп заявил об отмене запланированной на завтра атаки на Иран по просьбе стран региона.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Эмир Катара аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии бин Салман и президент ОАЭ аль-Нахайян обратились ко мне с просьбой отложить запланированное на завтра военное нападение на Иран, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет достигнуто соглашение, которое будет вполне приемлемо для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. Это соглашение будет включать, что очень важно, НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ ИРАНА!
Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я проинструктировал военного министра Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэниела Кейна и военных Соединенных Штатов о том, что мы не будем наносить запланированный на завтра удар по Ирану, но дополнительно проинструктировал их быть готовыми начать полномасштабное наступление на Иран в любой момент, в том случае, если приемлемая сделка не будет достигнута", - написал он.
