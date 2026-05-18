13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) - важная платформа для перехода от диалога к реальным действиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии, президент Ассамблеи Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минг на официальной пресс-конференции, состоявшейся в рамках второго дня WUF13 в Баку.

Он отметил, что дискуссии будут сосредоточены на практических решениях для повышения инклюзивности и устойчивости городов. Стремительная урбанизация, с одной стороны, превращает города в центры экономических возможностей, инноваций и культурного обмена, но в то же время создает серьезные вызовы, такие как обеспечение жильем, климатические риски, социальное неравенство и потребности в инфраструктуре.

Нга Кор Минг подчеркнул, что доступное жилье, особенно для уязвимых групп населения, является одной из самых актуальных проблем современности. По его словам, именно поэтому тема нынешнего форума - "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения" - приобретает особое значение.

Он отметил, что, хотя технологии и ускоряют распространение информации, они не могут заменить доверие и мудрость, необходимые для построения сообщества.

"На этой неделе наши дискуссии будут сосредоточены на практических решениях для повышения инклюзивности и устойчивости городов. Мы ожидаем важного обмена опытом в области жилищной политики и финансирования, но мы должны обеспечить, чтобы эти планы воплощались в реальные результаты", - заявил он.

Президент Ассамблеи UN-Habitat добавил, что WUF13 является важной платформой для перехода от диалога к реальным действиям, и Малайзия привержена сотрудничеству в области устойчивого городского развития.

Он также подчеркнул, что форум в Баку создает важные возможности для обмена опытом между странами и партнерами.