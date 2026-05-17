Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13).

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.