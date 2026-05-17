Жилищный кризис является глобальным вызовом, особенно для стран Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр территориального планирования, градостроительства и жилищного хозяйства Республики Чад Махамат Ассилек Халата на круглом столе министров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что вопросы водных ресурсов и изменения климата оказывают серьезное влияние на городское развитие в Чаде.

"В Чаде вода одновременно является источником жизни и одним из ключевых факторов, создающих проблемы. Когда происходят наводнения, люди вынуждены не использовать воду, а отводить ее", - заявил он.

Министр подчеркнул приверженность Чада международным документам, включая Цели устойчивого развития ООН до 2030 года, Новую городскую повестку до 2036 года и Повестку Африканского союза до 2063 года.

По его словам, право на жилье признается базовым правом человека, а государство усиливает политику в этой сфере.

"Все граждане имеют право на достойное жилье", - отметил он.

Министр добавил, что последствия изменения климата напрямую влияют как на городское, так и на сельское развитие, поэтому необходимо применять более превентивный подход.

"Мы должны не только реагировать на проблемы, но и действовать на опережение", - подчеркнул он.

Он также отметил, что быстрый рост населения и урбанизация в Чаде приводят к увеличению числа неформальных поселений и дефициту базовой инфраструктуры.

В завершение выступления министр заявил, что политика в сфере градостроительства и жилищного обеспечения в стране будет укрепляться на более инклюзивной и устойчивой основе.