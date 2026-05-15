Обсуждены работы по развитию интернет-инфраструктуры в Азербайджане

Состоялось очередное заседание рабочей группы "Подключение к интернету и интернет-инфраструктура" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, руководство которой осуществляется министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В заседании приняли участие руководитель и члены рабочей группы, а также представители частного сектора.

Как сообщили Day.Az в министерстве, руководитель рабочей группы, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, выступив с вступительной речью, отметил, что в отчете Всемирного банка "Business Ready (B-READY) 2025" Азербайджан получил высокие оценки в сфере коммунальных услуг, в частности интернет-услуг. Он сообщил, что в соответствующем отчете Азербайджан занял 5-е место среди 101 страны с 31,05 балла по операционной эффективности интернет-услуг. В целом по индикатору коммунальных услуг Азербайджан занял 25-ю позицию с 83,05 балла , опередив показателю страны региона.

На встрече был представлен отчет о работах, проведенных в 2025 году в рамках Дорожной карты по осуществлению улучшений и коммуникаций в соответствующей области, связанной с индикатором "Коммунальные услуги (интернет)" отчета "Business Ready" Группы Всемирного банка.

На заседании также был представлен отчет о проделанной работе за первый квартал в рамках утвержденной Дорожной карты на 2026 год по указанному индикатору и определены предстоящие задачи.

Руководитель рабочей группы отметил, что министерством цифрового развития и транспорта и другими профильными ведомствами принимаются соответствующие меры с целью повышения благоприятности бизнес-среды и дальнейшего улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах.