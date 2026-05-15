ГЭЦ опубликовал результаты вступительных и выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр объявил результаты ряда экзаменов, проведенных 19 апреля 2026 года.

Как передает Day.Az, в Центре сообщили, что опубликованы результаты первого этапа вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, экзаменов по V группе специальностей для поступления в вузы и колледжи, а также дополнительных экзаменов по иностранному языку и языку обучения для выпускников текущего года.

Кроме того, стали доступны результаты выпускных экзаменов для учащихся XI классов, которые не смогли принять участие в мартовских экзаменах по уважительным причинам, а также для лиц, проходящих итоговую аттестацию в экстернатной форме.

Также опубликованы результаты выпускных экзаменов для выпускников прошлых лет и учащихся XI классов школ Нахчыванской АР.

Участники экзаменов могут ознакомиться с результатами через соответствующие электронные сервисы Центра.

Участники экзаменов, относящиеся к категориям 1-3, могут ознакомиться с результатами по ссылке, а участники категорий 4-7 - по следующей ссылке.

Помимо этого, абитуриенты и учащиеся могут узнать свои баллы посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar, отправив указанный в экзаменационном пропуске код на номер 7727.