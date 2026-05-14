Одна страна ввела запрет на экспорт сахара

Власти Индии ввели запрет на экспорт сахара. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Генеральной дирекции внешней торговли республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Под запрет также попадает сахар-сырец, белый сахар и рафинированный.

"Политика в отношении экспорта сахара <...> изменена с категории "ограниченный" на категорию "запрещенный" с немедленным вступлением в силу и действием до 30 сентября 2026 года или до получения дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении.

Данные меры направлены на увеличение предложения сахара на внутреннем рынке, что должно помочь в сдерживании роста цен в условиях сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.