РФ включила Армению в число стран с высоким риском ареста своих граждан.

Как передает Day.Az, это следует из списка, опубликованного Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в комментарии местным СМИ отметил, россиянам при выезде за рубеж стоит помнить о риске задержания и экстрадиции в США из третьих стран.

По его словам, у многих государств не только в Европейском союзе, но и в более широком контексте имеются определенные обязательства по выдаче, экстрадиции:

"Все это надо принимать во внимание при оценке тех рисков, с которыми люди могут столкнуться, если они выезжают за рубеж".

Дипломат подчеркнул, что МИД не определяет, куда россиянам ездить, а куда - нет.

По его словам, министерство лишь может рекомендовать не посещать определенные страны, если граждане считают, что у них могут быть проблемы в отношениях с американскими или европейскими властями.