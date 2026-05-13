Инцидент в автоспорте стал вирусным в соцсетях

В сети широко обсуждается инцидент в женских автогонках, который стал вирусным.

Как передает Day.Az, в автоспорте автомобиль безопасности (пейс-кар) выезжает на трассу после аварии, и гонщики движутся за ним в замедленном темпе. После устранения опасной ситуации пейс-кар уходит в пит-лейн, а пилоты должны возобновить гонку и ускориться.

Однако в данном эпизоде все участницы заезда последовали за пейс-каром в пит-лейн вместо того, чтобы продолжить движение по трассе, что привело к остановке борьбы. Инцидент вызвал активное обсуждение в сети и удивление болельщиков, так как подобная ошибка считается крайне необычной даже для начинающих гонщиков.