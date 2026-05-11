В Кяльбаджаре двое военнослужащих Азербайджанской Армии подорвались на мине
В Кяльбаджаре двое военнослужащих Азербайджанской Армии подорвались на мине.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
"11 мая военнослужащие Азербайджанской Армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района. Получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.
Состояние наших военнослужащих, которым незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.
По факту проводится расследование", - говорится в заявлении ведомства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре