В Кяльбаджаре двое военнослужащих Азербайджанской Армии подорвались на мине.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

"11 мая военнослужащие Азербайджанской Армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района. Получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.

Состояние наших военнослужащих, которым незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.

По факту проводится расследование", - говорится в заявлении ведомства.