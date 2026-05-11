Крупный лесной пожар в США

В США произошел крупный лесной пожар.

Как передает Day.Az, кадры бедствия распространились в сети.

Согласно информации, пожар начался в американском штате Флорида недалеко от Майами. Протяженная стена огня движется вдоль открытого поля вблизи города.

На данный момент предупреждений об эвакуации в близлежащих районах не поступало, сведений о пострадавших также нет.