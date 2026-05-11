https://news.day.az/world/1833552.html Макрон оценил перспективы размещения кораблей Франции в Ормузе Речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло. Как передает Day.Az, так перспективы оценил президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление опубликовано на YouTube-канале Елисейского дворца.
Макрон оценил перспективы размещения кораблей Франции в Ормузе
Речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло.
Как передает Day.Az, так перспективы оценил президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление опубликовано на YouTube-канале Елисейского дворца.
"Несколько дней назад я принял решение отправить "Шарль де Голль", фрегаты, которые его сопровождают, и все элементы нашей авианосной группы к району у Баб-эль-Мандебского пролива... Речи о развертывании никогда не шло, но мы находимся в готовности", - заявил Макрон.
По его словам, цель франко-британской миссии заключается в возобновлении морского сообщения на Ближнем Востоке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре