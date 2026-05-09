Президент Ильхам Алиев: В Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции

В Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции - три станции общей мощностью 340 мегаватт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

"То есть 340 мегаватт достаточно, чтобы осветить сегодня весь Карабах. А если учесть, что в Зангилане, Лачине и Кяльбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт, то в течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт. Это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Все эти освобожденные территории связываются с остальными регионами нашей страны дорогами, аэропортами, линиями электропередачи и водопроводами. Теперь мы будем использовать и воду водохранилищ "Худаферин" и "Гыз Галасы", вырабатываемую там электроэнергию", - сказал Президент Ильхам Алиев.