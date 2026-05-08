В Баку ввели в эксплуатацию новую ж/д станцию

В Баку на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии введена в эксплуатацию новая станция "Дярнягюль".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Остановка "Дярнягюль", построенная на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, соответствует современным инфраструктурным стандартам и принципам инклюзивности. На территории построены два здания с турникетами, два зала ожидания, четыре платформы и один надземный пешеходный переход, а также проведены работы по благоустройству и озеленению.

Для управления пассажиропотоком установлены 11 турникетов в направлении Баку и 10 - в направлении Сумгайыта. Также предусмотрены специальные широкие проходы для людей с ограниченными физическими возможностями и родителей с детскими колясками.

Кроме того, со стороны Сумгайыта оборудованы парковки для автомобилей и велосипедов.

Стоимость проезда по маршрутам Баку-Дярнягюль, Дярнягюль-Баладжары и Дярнягюль-Хырдалан составит 0,60 маната, а по маршруту Дярнягюль-Сумгайыт - 1 манат.

Поезда будут доезжать от Бакинского железнодорожного вокзала до остановки "Дярнягюль" за 10 минут, до Баладжары - за 8 минут, а до Хырдалана - за 15 минут.

Как заявил журналистам начальник департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Азер Фараджов, проект реализован в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана.

Фараджов подчеркнул, что новая остановка поможет снизить транспортную нагрузку в центре столицы, особенно в районе станции метро "28 Мая" и Бакинского железнодорожного вокзала.

"Интеграция остановки "Дярнягюль" с линиями метро и автобусными маршрутами позволит пассажирам продолжать поездки, не заезжая в центр города.

На первом этапе прогнозируется обслуживание около 200 тысяч пассажиров в год, а к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 500 тысяч", - добавил он.