Гана, Панама и Перу присоединились к Международному транспортному форуму

Гана, Панама и Перу официально присоединились к Международному транспортному форуму (ITF), что стало важной вехой в глобальном расширении форума.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на саммите ITF в Лейпциге, передает Day.Az.

По итогам сессии Совета министров транспорта он подчеркнул приверженность ITF цифровым, координированным и ориентированным на людей транспортным системам.

"Эта сессия Совета министров транспорта только что завершилась. Она дала конкретные результаты, которые покажут, как транспортные системы будут развиваться в ближайшие годы, становясь более эффективными, устойчивыми и ориентированными на людей. Эти результаты отражают год целенаправленной работы под председательством Азербайджана, с акцентом на максимальное согласование обсуждений с практической реализацией", - сказал Р.Набиев.

По словам министра, новые члены форума привносят важный региональный опыт и перспективы. Гана расширяет свою роль транспортного хаба Западной Африки, инвестируя в железные дороги, порты и авиационную инфраструктуру для обслуживания соседних стран, не имеющих выхода к морю. Панама, обладая стратегически важным Панамским каналом, играет ключевую роль в международной морской торговле. А Перу с недавним открытием глубоководного порта Транс-Сахара на побережье Тихого океана развивает логистический коридор, соединяющий Южную Африку и Азию.

"Присоединение Ганы, Панамы и Перу подчеркивает растущую глобальную значимость ITF. Сегодняшние результаты посылают ясный сигнал: будущее транспорта принадлежит системам, которые цифровые, координированные, легкодоступные и, что самое важное, ориентированными на человека", - добавил он.