Азербайджан в числе первых стран, поддерживающих инициативы Таджикистана

Азербайджан является одной из первых стран, последовательно поддерживающих инициативы Таджикистана.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в кулуарах брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018-2028 годы).

По его словам, отношения между Таджикистаном и Азербайджаном в сфере водных ресурсов и климата всегда развивались по нарастающей линии.

"Все инициативы, выдвигаемые Таджикистаном, неизменно находили поддержку со стороны Азербайджана. В свою очередь, Таджикистан также поддерживает климатические инициативы Азербайджана. За последние более чем 10 лет Таджикистан выдвинул ряд инициатив по водной повестке в рамках ООН, которые были приняты консенсусом. Мы уделяем особое внимание взаимной поддержке, учитывая высокий уровень доверия между нашими президентами", - сказал он.

Посол подчеркнул, что обе страны стремятся поддерживать инициативы друг друга в области экологии, водных ресурсов и климатической повестки на международных площадках, включая Организацию Объединённых Наций (ООН).

Он также выразил благодарность Азербайджану за поддержку таджикских инициатив и активное участие в брифинге, прошедшем в Центре анализа международных отношений с участием представителей профильных министерств и ведомств. По словам дипломата, азербайджанская сторона будет представлена на предстоящей конференции в Душанбе на высоком уровне, включая участие министра и крупной делегации.

Ильхом Абдурахмон отметил, что Азербайджан традиционно принимает активное участие в международных мероприятиях, проводимых в Таджикистане. В то же время таджикская сторона на высоком уровне участвует в климатических форумах в Азербайджане, включая COP29, в которой принял участие Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Посол подчеркнул, что водная проблематика сегодня является глобальным вызовом.

"Дефицит водных ресурсов наблюдается во многих регионах мира, включая страны Африки. Таяние ледников, в том числе в Таджикистане, представляет серьёзную угрозу, приводя к климатическим изменениям и природным катастрофам. Международное сообщество, включая западные страны и государства региона, уделяет этому вопросу повышенное внимание", - сказал он.

Ильхом Абдурахмон напомнил, что в прошлом году в Таджикистане прошла международная конференция, посвященная проблеме таяния ледников, в которой также приняла участие азербайджанская сторона.

В завершение посол выразил уверенность, что уровень двусторонних отношений будет и далее укрепляться.