Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили вопросы региональной безопасности

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az, об этом написал украинский дипломат на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что поблагодарил азербайджанского коллегу за гостеприимство, оказанное во время переговоров лидеров в Габала, а также за недавний визит.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров, а также обменялись мнениями о дальнейших шагах по развитию двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Сибига.

Министры также обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности и процессы на международной повестке дня.

Глава МИД Украины отметил, что Киев высоко ценит последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также гуманитарную помощь, в особенности в энергетической сфере.

Сообщается, что стороны договорились продолжать активный диалог и поддерживать контакты.