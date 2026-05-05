UFC Fight Night в Баку

В главном поединке UFC Fight Night Baku, который состоится 27 июня в Национальной арене гимнастики, представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с Мануэлем Торресом в пятираундовом бою в легком весе.

Как сообщает Day.Az, во втором по значимости поединке зрителей ожидает противостояние звездного бойца Шарабутдин Магомедов, известного как Shara Bullet, и прославившегося своим "разрушительным" стилем Мишель Перейра - они сойдутся в зрелищном бою в среднем весе.

После успешного дебюта UFC в Азербайджане возвращение организации в регион еще больше укрепляет позиции Баку как ведущей площадки для проведения мировых спортивных событий и международных соревнований.

Отметим, что Рафаэль Физиев по прозвищу "Атаман" (13-5, Баку) в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге легкого дивизиона и намерен одержать победу на родной арене, чтобы вернуться в чемпионскую гонку. Его соперник - представитель Тихуаны (Мексика) Мануэль Торрес по прозвищу "Loco" (17-3), который одержал все свои победы в UFC нокаутом и обладает 100-процентным показателем досрочных завершений.

Турнир UFC Fight Night Baku будет транслироваться в прямом эфире на глобальных платформах и соберет миллионы зрителей по всему миру. Местные болельщики, в свою очередь, получат возможность увидеть это грандиозное событие вживую в Баку.

Напомним, что ведущая мировая организация в сфере смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship) подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Baku City Circuit. Согласно соглашению, до 2028 года в Баку планируется ежегодное проведение турниров UFC Fight Night. В рамках этого сотрудничества первый турнир - UFC Fight Night Baku - состоится 27 июня, в субботу, на арене Национальной арены гимнастики.