Страна ЕС захотела переписать конституцию

Президент Польши Кароль Навроцкий назначил специальный совет для пересмотра конституции страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

В него вошли несколько деятелей, связанных с оппозиционной партией "Право и справедливость". Хотя приглашения разослали всем парламентским группам, остается неясным, примут ли они это предложение. По мнению польского лидера, в новом законе нужно четче разграничить полномочия главы государства и премьер-министра.

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал эту инициативу в социальных сетях. "Предлагаю начать с соблюдения действующей конституции", - написал глава правительства в ответ на заявление Навроцкого.

Несмотря на президентское право вносить изменения, любые поправки требуют одобрения двух третей депутатов нижней палаты и большинства в Сенате. Обе палаты контролирует либеральная коалиция, выступающая против Навроцкого. Таким образом, у президента практически нет шансов провести свои изменения до истечения срока полномочий в 2030 году, отмечает Politico.