Трамп вновь высказался об ударах по Ирану Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану. Как передает Day.Az, журналисты задали Трампу вопрос о том, будет ли Вашингтон вновь атаковать Исламскую Республику. "Посмотрим. Это возможно, такое, безусловно, может произойти", - сказал в ответ на это глава Белого дома.
