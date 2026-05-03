Трамп вновь высказался об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану.

Как передает Day.Az, журналисты задали Трампу вопрос о том, будет ли Вашингтон вновь атаковать Исламскую Республику.

"Посмотрим. Это возможно, такое, безусловно, может произойти", - сказал в ответ на это глава Белого дома.