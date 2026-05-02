https://news.day.az/sport/1831863.html Рашид Мамедалиев вышел в четвертьфинал Большого шлема Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев успешно стартовал на турнире Большого шлема в Душанбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала победил представителя Молдовы Влада Митру и вышел в четвертьфинал.
Мамедалиев продолжит борьбу за медаль в следующем раунде соревнований.
Отметим, что Большой шлем в Душанбе завершится 3 мая.
