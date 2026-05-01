https://news.day.az/unusual/1831483.html Метеорит упал у побережья Ванкувера - ВИДЕО Яркий метеорит осветил ночное небо вблизи канадского города Ванкувер. Как сообщает Day.Az, небесное тело вошло в атмосферу Земли, оставив за собой эффектный светящийся след. По предварительным данным, метеорит упал в Тихий океан примерно в 50 километрах от города.
Метеорит упал у побережья Ванкувера - ВИДЕО
Яркий метеорит осветил ночное небо вблизи канадского города Ванкувер.
Как сообщает Day.Az, небесное тело вошло в атмосферу Земли, оставив за собой эффектный светящийся след.
По предварительным данным, метеорит упал в Тихий океан примерно в 50 километрах от города.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре