Метеорит упал у побережья Ванкувера

Яркий метеорит осветил ночное небо вблизи канадского города Ванкувер.

Как сообщает Day.Az, небесное тело вошло в атмосферу Земли, оставив за собой эффектный светящийся след.

По предварительным данным, метеорит упал в Тихий океан примерно в 50 километрах от города.