Футболист "Кяпаза" может перейти в "Шафа"
Полузащитник "Кяпаза" Шакир Сеидов по окончании сезона может сменить клуб и продолжить карьеру в "Шафа".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 25-летний футболист получил выгодное предложение от другого азербайджанского клуба.
По информации источника, игрок уже начал переговоры с бакинской командой, которая лидирует в Первой лиге. Если "Шафа" завоюет путевку в Премьер-лигу, с Сеидовым будет подписан контракт. Действующее соглашение полузащитника с "Кяпазом" рассчитано до 2027 года.
