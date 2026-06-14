https://news.day.az/society/1841329.html В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в магистратуру Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен для поступления в магистратуру высших учебных заведений, передает Day.Az. Экзамен будет организован в трех городах и районах республики - Баку, Сумгайыте и Абшероне - в общей сложности в 63 зданиях.
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в магистратуру
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен для поступления в магистратуру высших учебных заведений, передает Day.Az.
Экзамен будет организован в трех городах и районах республики - Баку, Сумгайыте и Абшероне - в общей сложности в 63 зданиях.
Экзамен во всех зданиях начнется одновременно - в 10:00. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение 2-3 дней после экзамена будут опубликованы результаты закрытых и открытых заданий с кодированными ответами. Итоговый балл будет представлен после проверки эссе.
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