Самолет немецкой авиакомпании приземлился в Дамаске впервые за 14 лет

Сегодня самолет немецкой авиакомпании LEAV Aviation, вылетевший из Дюссельдорфа, приземлился в аэропорту Дамаска.

Как передает Day.Az, это ознаменовало возобновление регулярных рейсов компании в Сирию после почти 14-летнего перерыва.

Сирийские СМИ отмечают, что возобновление прямых рейсов между Германией и Сирией рассматривается как признак постепенного восстановления международной сети воздушного транспорта, которое облегчит передвижение путешественников, особенно членов сирийской общины в Европе, а также поддержит экономическую и торговую деятельность между двумя странами.