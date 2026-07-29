https://news.day.az/world/1850956.html Самолет немецкой авиакомпании приземлился в Дамаске впервые за 14 лет Сегодня самолет немецкой авиакомпании LEAV Aviation, вылетевший из Дюссельдорфа, приземлился в аэропорту Дамаска. Как передает Day.Az, это ознаменовало возобновление регулярных рейсов компании в Сирию после почти 14-летнего перерыва.
Самолет немецкой авиакомпании приземлился в Дамаске впервые за 14 лет
Сегодня самолет немецкой авиакомпании LEAV Aviation, вылетевший из Дюссельдорфа, приземлился в аэропорту Дамаска.
Как передает Day.Az, это ознаменовало возобновление регулярных рейсов компании в Сирию после почти 14-летнего перерыва.
Сирийские СМИ отмечают, что возобновление прямых рейсов между Германией и Сирией рассматривается как признак постепенного восстановления международной сети воздушного транспорта, которое облегчит передвижение путешественников, особенно членов сирийской общины в Европе, а также поддержит экономическую и торговую деятельность между двумя странами.
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