Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений

Отношения между Китаем и Азербайджаном продолжают динамично развиваться, обладая значительным потенциалом для дальнейшего расширения сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку, передает Day.Az.

По ее словам, развитие двусторонних связей в текущем году осуществляется под стратегическим руководством лидеров двух государств.

Лу Мэй отметила, что профильные ведомства и структуры Китая и Азербайджана поддерживают тесную координацию для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

По словам посла, такая работа способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений и достижению новых практических результатов в сотрудничестве между двумя странами.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".