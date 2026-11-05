Налоговая льгота для владельцев снесенных домов

Компенсационные площади, предоставляемые бывшим собственникам снесенных зданий в новых зданиях, не будут облагаться налогом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается включить в Налоговый кодекс положения, предусматривающие исключение из налогооблагаемых доходов стоимости жилых и нежилых помещений, предоставляемых в качестве компенсации бывшим собственникам (владельцам) снесенных зданий в новых зданиях, построенных на их месте, взамен площадей, указанных в правоустанавливающих документах.

В случае предоставления дополнительной площади льгота будет распространяться также на площадь, превышающую первоначальную, в пределах 20% от площади снесенных жилых и нежилых помещений.

Кроме того, предлагается относить понесенные затраты к расходам, вычитаемым из доходов, а также освобождать от НДС обороты по предоставлению указанных жилых и нежилых помещений.