https://news.day.az/world/1872106.html Тегеран заявил о победе над Трампом Иранский народ нанёс Президенту США Дональду Трампу крупное поражение. Как передает Day.Az, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал в своём аккаунте в X.
Тегеран заявил о победе над Трампом
Иранский народ нанёс Президенту США Дональду Трампу крупное поражение.
Как передает Day.Az, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал в своём аккаунте в X.
Он отметил, что иранский народ нанёс Трампу крупное стратегическое поражение на поле боя и в Ормузском проливе, а также тяжёлое политическое поражение в Вашингтоне.
Резаи добавил, что американским гражданам и правительству пришлось самим оплачивать огромные издержки военных инициатив Трампа.
По мнению Резаи, каждый, кто вступит в конфронтацию с Исламской Республикой Иран, столкнётся с тяжёлыми последствиями - от поля боя до порога собственного дома.
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