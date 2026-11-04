Тегеран заявил о победе над Трампом

Иранский народ нанёс Президенту США Дональду Трампу крупное поражение.

Как передает Day.Az, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал в своём аккаунте в X.

Он отметил, что иранский народ нанёс Трампу крупное стратегическое поражение на поле боя и в Ормузском проливе, а также тяжёлое политическое поражение в Вашингтоне.

Резаи добавил, что американским гражданам и правительству пришлось самим оплачивать огромные издержки военных инициатив Трампа.

По мнению Резаи, каждый, кто вступит в конфронтацию с Исламской Республикой Иран, столкнётся с тяжёлыми последствиями - от поля боя до порога собственного дома.