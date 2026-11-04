Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО

С 4 по 8 ноября в китайском городе Нанкин проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, в престижном соревновании, собравшем сильнейших гимнастов мира, участвуют также члены национальной сборной Азербайджана, передает Day.Az.

На чемпионате страну в смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте представляют победители серии Кубка мира 2026 года Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов. В мужской синхронной программе выступят обладатели этого же титула Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов. Кроме того, Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов продемонстрируют свое мастерство в индивидуальной программе.

В состав национальной сборной по тамблингу вошли двукратные чемпионы мира в командном зачете Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов. Опытные гимнасты намерены добиться новых успехов как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

Отметим, что Алексей Караташов впервые дебютирует на чемпионате мира среди взрослых.

Первый квалификационный день чемпионата ознаменовался успешными результатами для азербайджанских гимнастов. В смешанной синхронной программе по прыжкам на батуте Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов набрали 50,250 балла и вышли в полуфинал.

Представители Азербайджана по тамблингу также продемонстрировали уверенные выступления. Тофиг Алиев с результатом 59,500 балла завершил квалификационный этап на первом месте и вышел в следующий этап. Михаил Малкин, набрав 57,100 балла, занял четвертое место и получил право выступить во втором квалификационном этапе.

Успешно выступили азербайджанские гимнасты и в командных соревнованиях. Сборная страны по тамблингу набрала в целом 87,200 балла, заняла первое место в рейтинге и обеспечила себе путевку в финал.

5 ноября стартуют соревнования в индивидуальной программе по прыжкам на батуте. На этот раз Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов представят Азербайджан в индивидуальных выступлениях.