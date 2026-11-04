Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО

Первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Аюбхон Султонов и заместитель министра юстиции Нумон Мухаммадиев, заместитель начальника Управления делами Президента Кыргызской Республики Талантбек Джунушев, заместитель министра юстиции Грузии Лана Моргошия, заместитель министра науки и технологий Венесуэлы Бернабе Мелендес, министр государственной службы и развития человеческих ресурсов Барбадоса Кей Макконни ознакомились с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "ASAN xidmət".

Было отмечено, что они находятся с визитом в Азербайджане с целью участия в международном мероприятии под названием "Саммит инноваций в управлении ООН: Развитие институтов, готовых к будущему", которое пройдет в Баку. Они подчеркнули, что данный саммит имеет особое значение с точки зрения совершенствования госуправления, обеспечения доступности государственных услуг для граждан и обмена передовым международным опытом в этой сфере.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев сообщил, что в направлении экспорта модели "ASAN xidmət" как интеллектуального продукта осуществляется сотрудничество более чем с 50 странами. Было доведено до внимания, что ООН расценивает концепцию "ASAN xidmət", ставшую брендом Азербайджана на международной арене, как наилучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

Узбекские гости выразили удовлетворение тем, что в их стране на основе модели "ASAN xidmət" успешно функционируют центры обслуживания. В ходе встречи с кыргызской стороной было подчеркнуто успешное сотрудничество по обмену опытом "ASAN xidmət". Во время обсуждений с грузинской стороной рассматривались вопросы сотрудничества в области изучения опыта применения решений на основе искусственного интеллекта.

Официальные лица, представляющие Венесуэлу и Барбадос, отметили, что внедрение такого передового опыта, как "ASAN xidmət", в их странах может внести важный вклад в повышение качества государственных услуг и уровня удовлетворенности граждан.

Гости также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации "INNOLAND", центра "Bilim Bakı", выездной службы ASAN (Səyyar ASAN xidmət) и публичного юридического лица "ABAD".