Семь европейских стран готовят согласованные протесты

Профсоюзы, объединения арендаторов и общественные движения семи европейских стран призвали провести согласованные демонстрации 20-22 ноября в знак протеста против роста стоимости жизни, повышения цен на жилье, продукты питания и энергоносители.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Portugalresident, соответствующая инициатива была объявлена 3 ноября на встрече представителей общественных организаций в Париже, передает Day.Az.

К инициативе присоединились организации Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, Португалии и Греции. Организаторы рассчитывают привлечь к акциям миллионы участников.

В совместном заявлении представители движений выразили обеспокоенность стремительным удорожанием жизни, недоступностью жилья и увеличением расходов на основные товары и транспорт. Они также предупредили о риске возвращения политики жесткой экономии на фоне требований кредиторов государственного долга и роста военных расходов.

Среди основных требований участников - обеспечение доступности жилья, введение мер контроля за ценами на аренду, продукты питания и энергию, повышение заработных плат и пенсий, а также сохранение качественных государственных услуг, включая образование и здравоохранение.

Организаторы также выступают за усиление защиты трудовых прав, повышение налоговой нагрузки на наиболее обеспеченные слои населения и пересмотр политики увеличения военных расходов.

В подготовке инициативы участвуют, в частности, французские профсоюзы CGT и Solidaires, движение "Желтые жилеты", а также студенческие объединения. Великобританию представляют организации арендаторов London Renters Union и Greater Manchester Tenants Union.

Инициатива появилась на фоне продолжающихся социальных выступлений в европейских странах, участники которых требуют улучшения условий жизни, доступного жилья и увеличения финансирования общественных услуг.