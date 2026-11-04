Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО

В Доме-музее народного поэта Самеда Вургуна состоялась встреча под названием "Видимый и невидимый Самед Вургун", приуроченная к 120-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы. Гостем мероприятия стал известный исследователь творчества поэта, ученый Аслан Салмансой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Во встрече приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также ценители литературы.

Открывая мероприятие, директор Дома-музея Самеда Вургуна, правнук поэта Вургун Векилов отметил особый вклад Аслана Салмансоя в изучение литературного наследия поэта. Он подчеркнул, что ученый, являющийся ведущим научным сотрудником Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана и доктором философии по филологии, относится к числу исследователей, заложивших основы текстологического направления в вургуноведении.

Аслан Салмансой выступил составителем и редактором ряда книг, посвященных Самеду Вургуну. В ходе своих исследований он также выявил около 20 ранее неизвестных стихотворений поэта.

Особое внимание на встрече было уделено восстановлению литературного наследия Самеда Вургуна, текстологическому изучению его рукописей и объективному освещению идейных взглядов поэта на основе научных исследований.

В ходе мероприятия состоялась содержательная беседа о личности Самеда Вургуна, малоизвестных и интересных страницах его жизни и творчества, а также о его выдающемся месте в истории азербайджанской литературы.

Участникам представили малоизвестные произведения поэта, в том числе рукописные варианты его стихотворений. Это позволило гостям ближе познакомиться с творческой лабораторией мастера слова и глубже понять особенности его литературного наследия.

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали Аслану Салмансою интересующие их вопросы и делились собственными размышлениями. По итогам встречи студенты, отличившиеся наиболее интересными вопросами, были награждены.

Главной целью мероприятия стала популяризация богатого литературного наследия Самеда Вургуна, сохранение памяти о выдающемся поэте и, прежде всего, пробуждение интереса молодого поколения к его творчеству.