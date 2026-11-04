В Азербайджане увеличат пособие на похороны

Ожидается увеличение размера пособия на похороны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это предусмотрено законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, средний размер пособия на похороны пенсионера планируется увеличить с 946 до 1200 манатов.

Для застрахованных лиц средний размер выплаты на похороны предполагается повысить с 590 до 700 манатов.