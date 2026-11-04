За рождение ребенка будут платить 1500 манатов

Прогнозируется резкое увеличение размера пособия при рождении ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это предусмотрено законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, в следующем году размер единовременного пособия при рождении ребенка планируется установить на уровне 1500 манатов.

Отметим, что в 2026 году размер этого пособия составлял 600 манатов. Таким образом, его планируется увеличить на 900 манатов.