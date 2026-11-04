Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог

В Азербайджане предстоящая зима может оказаться мягкой, однако в отдельные дни не исключены сильные морозы и снегопады. Достоверных оснований утверждать, что зима станет самой суровой за последние 70 лет, пока нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Globalinfo.az, об этом заявила эколог, председатель общественного объединения "Сема и Эко" Ирада Гасанова.

По ее словам, делать категоричные прогнозы о суровости зимы за несколько месяцев до ее наступления научно некорректно. Погодные условия в Азербайджане зависят от различных атмосферных процессов, включая вторжение холодных воздушных масс из Арктики, изменения атмосферного давления, влияние Каспийского моря и региональную циркуляцию воздуха.

Эколог подчеркнула, что необходимо различать суровую зиму в целом и отдельные дни с резким похолоданием.

"Согласно имеющимся данным, нет надежных оснований утверждать, что зима 2026-2027 годов станет самой холодной за последние 70 лет. Специалист Института географии Национальной академии наук Азербайджана Сафар Сафаров также отмечал, что предстоящая зима может быть в целом мягкой. При этом резкое снижение температуры и снегопады в отдельные дни исключать нельзя", - отметила И. Гасанова.

Она также напомнила, что, согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы на ноябрь, температура воздуха в стране ожидается преимущественно близкой к климатической норме, а в некоторых районах немного выше нее.

При этом климатические условия в разных регионах Азербайджана существенно различаются. Если в Баку и на Абшероне зима может быть относительно мягкой, то в горных районах наблюдаются сильные морозы. Значительные температурные колебания характерны также для Нахчывана, Гянджа-Казахского региона и районов Губы и Гусара.

По словам эколога, в метеорологической истории Азербайджана особенно суровыми были зимы 1949, 1967, 1968, 1972, 1978 и 1979 годов.

В Баку рекордные морозы были зафиксированы 9-10 февраля 1969 года, когда температура опустилась до минус 9,6 градуса. Однако 8 февраля 2012 года был установлен новый рекорд: температура достигла минус 11 градусов. Морозная погода тогда сохранялась 13 дней.

И. Гасанова отметила, что сообщения о рекордно суровой зиме нередко основываются на прогнозах глобальных атмосферных процессов, таких как Эль-Ниньо и полярный вихрь, которые не обязательно отражают погодные условия в Азербайджане.

По ее мнению, долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер и должны регулярно обновляться. При этом населению следует быть готовым к кратковременным морозам, сильному ветру, снегопадам и резким перепадам температуры.

Эколог подчеркнула, что сенсационные прогнозы, которые не оправдываются, снижают доверие граждан к метеорологическим предупреждениям.