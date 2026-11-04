Биткоин упал в цене

На криптовалютном рынке сохраняется отрицательная динамика: за последние сутки большинство ведущих цифровых активов потеряли в цене. Стоимость биткоина опустилась примерно до 76 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные платформы CoinMarketCap, за последние 24 часа биткоин подешевел на 0,66% и торгуется на уровне 76 097,94 доллара США. За неделю его стоимость снизилась на 6,17%, а за месяц - на 11,81%.

Среди других крупных криптовалют также зафиксировано снижение. Ethereum потерял 0,18% стоимости и опустился до 2 238,91 доллара, BNB подешевел на 1,15%, до 686,10 доллара. Bitcoin Cash снизился на 2,09%, до 268,11 доллара, Bittensor - на 0,83%, до 220,25 доллара, а Quant - на 1,15%, до 188,28 доллара.

Вместе с тем отдельные цифровые активы продемонстрировали положительную динамику. Так, Zcash подорожал на 3,48%, достигнув 1 172,42 доллара, а Monero вырос на 3,09%, до 624,90 доллара.

Рост также наблюдался среди криптовалют, обеспеченных золотом. Стоимость PAX Gold (PAXG) увеличилась на 0,24%, до 3 937,72 доллара, а Tether Gold (XAUT) - на 0,32%, до 3 927,47 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 за сутки снизился на 0,51%, составив 154,77 пункта. Рыночная капитализация биткоина сократилась до 1,53 трлн долларов.

Аналитики связывают слабую динамику криптовалютного рынка с осторожностью инвесторов в отношении рисковых активов, а также с продолжающимся давлением со стороны продавцов.

При этом рост обеспеченных золотом цифровых активов на фоне снижения стоимости ведущих криптовалют указывает на неоднородную динамику различных сегментов рынка.