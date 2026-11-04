https://news.day.az/world/1871882.html Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном и высокие цены на топливо среди основных причин неудачного выступления Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Как передает Day.Az, американский лидер отметил, что из-за роста цен на топливо граждане не смогли в полной мере ощутить экономический рост в стране.

Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США

В мире, 4 ноября 2026 10:23 (UTC +04:00) 463
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США

Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном и высокие цены на топливо среди основных причин неудачного выступления Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Как передает Day.Az, американский лидер отметил, что из-за роста цен на топливо граждане не смогли в полной мере ощутить экономический рост в стране.

При этом Трамп отказался считать результаты голосования личным поражением. В интервью телеканалу Fox News он признал, что демократы провели успешную избирательную кампанию и приложили значительные усилия для достижения результата.

"Демократы проделали хорошую работу. Они упорно боролись. Знаете, мне не нравится считать это своим поражением. Меня не было в избирательном бюллетене", - заявил президент.

Трамп также признался, что результаты голосования несколько его удивили. Ранее в интервью газете The New York Times он подтвердил готовность принять итоги выборов и сотрудничать с демократами.

Кроме того, глава Белого дома исключил возможность кадровых перестановок в своей администрации в связи с результатами голосования.

Согласно последним опубликованным данным, Демократическая партия получила 219 мест в Палате представителей, тогда как республиканцы - 123. В Сенате демократы располагают 53 мандатами, а республиканцы - 41.

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