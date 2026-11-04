Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Алияр Алиева в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание электропроводки в шахте 16-этажного жилого дома удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня.

В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.

В результате пожара сгорели электропровода в шахте здания и электрощитовая в подвальной части дома.