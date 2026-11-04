https://news.day.az/society/1871911.html Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Алияр Алиева в Наримановском районе Баку. Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Алияр Алиева в Наримановском районе Баку.
Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание электропроводки в шахте 16-этажного жилого дома удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня.
В целях безопасности жильцы дома были эвакуированы.
В результате пожара сгорели электропровода в шахте здания и электрощитовая в подвальной части дома.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре