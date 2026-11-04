В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев

Объем добычи на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в январе-сентябре 2026 года составил около 87 млн баррелей нефти против 89 млн баррелей за аналогичный период 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете bp.

Таким образом, добыча нефти на АЧГ сократилась на 2,25% в годовом выражении.

Согласно отчету, среднесуточная добыча на АЧГ за первые три квартала 2026 года составила около 320 тыс. баррелей. В том числе на платформах "Чираг" было добыто 18,8 тыс. баррелей в сутки, "Центральный Азери" - 84,6 тыс. баррелей, "Западный Азери" - 72 тыс. баррелей, "Восточный Азери" - 45,7 тыс. баррелей, "Глубоководный Гюнешли" - 46,7 тыс. баррелей, "Западный Чираг" - 25,3 тыс. баррелей, а на платформе ACE - 26,9 тыс. баррелей в сутки.

"По состоянию на конец сентября 2026 года добычу обеспечивали 154 нефтяные скважины, еще 50 скважин использовались для закачки воды и 11 - для закачки газа", - сообщили в bp.

В то же время в компании отметили, что в рамках ежегодной программы работ на АЧГ в августе на платформе "Центральный Азери" было успешно проведено плановое техническое обслуживание.

"В ходе технического обслуживания добыча была сокращена на шесть дней, чтобы обеспечить эффективное проведение ремонтных, инспекционных и проектных работ, однако полностью не прекращалась. Передовые технологии, используемые на наших платформах, позволяют безопасно продолжать добычу в ходе технического обслуживания. Это помогает свести к минимуму влияние таких работ на объемы производства, обеспечивая при этом безопасность и надежность эксплуатации на протяжении всего периода обслуживания. Программа, направленная на поддержание долгосрочной способности платформы осуществлять добычу безопасным, надежным и экологически ответственным образом, была завершена безопасно и с опережением графика", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что оператором проекта разработки АЧГ от имени участников соглашения о разделе продукции является BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) - 30,37%, SOCAR - 35,30%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ONGC Videsh - 2,92%.