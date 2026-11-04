Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

В 2020-2026 годах на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета было выделено почти 26 миллиардов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель Аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов, выступая на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при рассмотрении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По его словам, одной из главных задач на данном этапе является укрепление экономической базы программы "Великое возвращение", наращивание производства и создание новых рабочих мест на освобожденных от оккупации территориях.

Э. Джамалов отметил, что в промышленных парках "Агдам" и "Экономическая зона Долина Араз" зарегистрировано 60 субъектов предпринимательства. К настоящему времени объем произведенной в этих промышленных парках продукции достиг примерно 3 миллиардов манатов.

В целом частный сектор реализует на освобожденных от оккупации территориях более 1 300 проектов.

Руководитель Аппарата подчеркнул, что на Втором международном инвестиционном форуме, состоявшемся в сентябре текущего года, было подписано 23 инвестиционных документа. Общая стоимость соглашений, подписанных в рамках двух состоявшихся инвестиционных форумов, превысила 20 миллиардов долларов.

Э. Джамалов также заявил, что основная цель представленного на рассмотрение Милли Меджлиса проекта поправок в Налоговый кодекс заключается в поддержке предпринимателей, ориентированных на экспорт и ведущих прозрачную деятельность.

По его словам, проект предусматривает предоставление льгот по налогу на прибыль и подоходному налогу в отношении доходов, полученных от местного производства, экспорта услуг, а также оказания туристических услуг иностранным гражданам.

Кроме того, предлагается создать дополнительные механизмы стимулирования для предприятий, переходящих из категории микропредпринимательства, а также для малых предпринимателей, осуществляющих непрерывную деятельность.

Руководитель Аппарата добавил, что также предусматривается продление срока действия налоговых льгот в ряде сфер, включая здравоохранение и сельское хозяйство.