В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г.

Активы банковского сектора Азербайджана за 10 месяцев 2026 года увеличились на 15,1% и достигли 65,7 миллиарда манатов, а кредитный портфель вырос на 14% - до 34,3 миллиарда манатов. В частности, объем бизнес-кредитов увеличился на 16,9%, или на 2,7 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященном обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в течение отчетного периода банковский сектор продолжал стабильно функционировать.

"Совокупный коэффициент достаточности капитала банковского сектора составил 16,7%, а коэффициент покрытия ликвидности - 156%, что значительно превышает установленные нормативные требования. Банковский сектор завершил отчетный период с положительным показателем рентабельности капитала (ROE) на уровне 20,75%.

Расширение активов банковского сектора способствовало поддержке экономической активности. Так, за 10 месяцев активы банковского сектора увеличились на 15,1% и достигли 65,7 миллиарда манатов, а кредитный портфель вырос на 14% - до 34,3 миллиарда манатов. В частности, объем бизнес-кредитов увеличился на 16,9%, или на 2,7 миллиарда манатов.

За этот период доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора составила всего 2,7%. Вклады населения увеличились на 12,9%, в том числе срочные вклады - на 13,7%", - отметил Т. Кязымов.

Кроме того, за девять месяцев 2026 года страховые премии в страховом секторе увеличились на 8%, а страховые выплаты - на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На добровольные виды страхования приходится 80% страховых премий, на обязательные виды - 20%. При этом 56% страховых премий составляют сборы по страхованию жизни, а 44% - по видам страхования, не связанным со страхованием жизни", - сообщил глава ЦБА.