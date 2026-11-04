Турецкая лира установила новый антирекорд, впервые опустившись ниже отметки в 50 лир за доллар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ekonomim, опрошенные изданием аналитики допускают дальнейшее ослабление национальной валюты Турции. По их оценкам, курс доллара может достичь 55 лир. При этом в ближайшей перспективе эксперты не прогнозируют резких неконтролируемых или спекулятивных колебаний на валютном рынке.

В октябре инфляция в Турции практически не изменилась и составила 29,77%. За месяц цены выросли на 2,58% против 1,84% в сентябре. С начала года рост цен достиг 27,52%, а среднегодовая инфляция за последние 12 месяцев составила 31,23%.

Ранее, 22 октября, Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 36%. Это стало первым снижением ставки с января 2026 года.