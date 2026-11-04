Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки

С начала разработки в 2006 году по конец третьего квартала 2026 года на газоконденсатном месторождении "Шах-Дениз" в Азербайджане было добыто около 284 млрд кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в среду в отчете bp.

За этот период добыча конденсата на месторождении составила около 55 млн тонн.

В январе-сентябре 2026 года на платформах Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo было добыто в общей сложности около 20 млрд стандартных кубометров газа и порядка 3 млн тонн конденсата (около 21 млн баррелей).

Таким образом, добыча конденсата осталась на уровне аналогичного периода 2025 года, тогда как добыча природного газа сократилась на 4,8% в годовом сравнении (21 млрд стандартных кубометров за первые девять месяцев 2025 года).

В третьем квартале с месторождения "Шах Дениз" продолжись поставки газ на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC) и Турции (BOTAŞ), а также транспортировка по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан в нескольких точках и поставлять европейским покупателям.

Текущая производственная мощность действующей инфраструктуры "Шах Дениз" составляет около 79 млн стандартных кубометров газа в сутки, или примерно 28,8 млрд стандартных кубометров в год.

Операционные расходы bp и ее партнеров по проекту на месторождении за первые девять месяцев 2026 года составили около 2,002 млрд долларов, капитальные затраты - 1,078 млрд долларов. Операционные расходы выросли на 9% по сравнению с 1,836 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Капитальные затраты увеличились на 42,6% относительно 756 млн долларов, направленных на проект в январе-сентябре прошлого года.

Доли участия в проекте "Шах Дениз" распределены следующим образом: bp (оператор) - 29,99%, Lukoil - 19,99%, TPAO - 19%, Южный газовый коридор (SGC) - 16,02%, NICO - 10%, MVM - 5%.