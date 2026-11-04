Хорошая новость для желающих купить дом

В 2027 году на финансирование ипотечного кредитования в Азербайджане планируется дополнительно выделить 89 млн манатов.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", обсуждаемом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, эти средства будут направлены на увеличение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Отмечается, что выделение дополнительных 89 млн манатов из государственного бюджета создаст новые возможности для удовлетворения жилищных потребностей населения и приобретения жилья гражданами на льготных условиях.