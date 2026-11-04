PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г.

PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте летом 2028 года, а начать продажи недвижимости в рамках проекта - в четвертом квартале 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявил коммерческий директор PASHA Real Estate Group и генеральный директор по международным проектам Эльчин Гадимов в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, строительство проекта началось в начале прошлого года. Э.Гадимов отметил, что комплекс включает здание отеля Ritz-Carlton с резиденциями под этим брендом, а также две высотные жилые башни с апартаментами под брендом JW.

"Всего проект предусматривает около 700 брендированных резиденций, включая резиденции Ritz-Carlton и JW.

Кроме того, на территории комплекса планируется создать пешеходную зону с ресторанами, салонами и бутиками", - отметил он.

Э.Гадимов добавил, что проект расположен в районе Milliy Bog (Национальный парк) в Ташкенте, рядом с центральным парком.

По его словам, изображенный на представленной фотографии окружающий ландшафт соответствует реальному месту расположения проекта, а не является компьютерной визуализацией.

Отметим, что в Баку проходит первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций в Азербайджане AIREX 2026.

В выставке, которая проходит с 4 по 6 ноября, принимают участие более 70 местных и зарубежных компаний, представляющих различные страны Европы и Азии.

Ожидается, что выставку посетят около 20 тысяч человек. Мероприятие объединяет потенциальных покупателей жилья, инвесторов, а также профессиональных участников рынка недвижимости. Посетители могут ознакомиться с местными и международными проектами, получить информацию об их особенностях и перспективах развития, а также напрямую пообщаться с представителями компаний.