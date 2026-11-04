Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной

Гипотеза о том, что Вселенная устроена как нейросеть, начала давать проверяемые предсказания, и первые из них уже подтверждаются в биологических экспериментах. Об этом "Газете.Ru" рассказал автор теории, профессор физики из Миннесоты и генеральный директор компании Artificial Neural Computing Виталий Ванчурин, предложивший в 2020 году, что на фундаментальном уровне мир является обучающейся нейросетью, а привычная для нас физика возникает как следствие ее обучения, передает Day.Az.

"Как любая теория на стадии строительства, она не может сразу давать только новые предсказания. Эйнштейн не мог начать строить теорию искривленного пространства, не показав, где в ней содержится ньютоновская гравитация. В физике нужно согласовать все накопленные эксперименты, прежде чем утверждать, что теория описывает что-то новое", - сравнил он.

Проще всего, по словам Ванчурина, оказалось выйти на предсказания в биологии, где данных много, а единой теории нет.

"Предсказание конкретное. В биологических системах, которые проходят эволюцию, должно быть искривленное пространство фенотипов и генотипов, то есть внешних признаков и наборов генов, описываемое определенным оптимизатором, алгоритмом поиска наилучшего решения. Мы уже проводим такие эксперименты, и в некоторых пределах они согласуются с предсказаниями", - рассказал он.

Неожиданно подтвердилось и то, как именно устроены эти пространства: они одновременно искривлены и дискретны. "Расстояние" между генетическими вариантами в них зависит от области - одни и те же изменения могут давать разный эффект в зависимости от "фона", - а сам генотип при этом остаётся набором отдельных аллелей, хотя теория описывает эволюцию как непрерывное движение по этой искривлённой поверхности.

"Кривизна и дискретность этих пространств оказались важны. Вещи, которые мы построили исходя из теории обучения, очень похожи на то, что видно на реальных данных. Проблема лишь в том, что детальных данных об эволюции отдельных организмов пока не хватает", - отметил физик.

В физике элементарных частиц теория пошла дальше в последний год.

"Многие результаты так называемой стандартной модели здесь подтверждаются, но есть отклонения. Отклонения и есть самое интересное. В этом режиме можно сказать, что вы увидите в эксперименте, а чего не увидите, хотя стандартная модель предсказывала обратное", - объяснил Ванчурин.